Trump arremete contra Pelosi por incertidumbre sobre su juicio político

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político, o siquiera si lo hará.

Ahora el Partido de No Hacer Nada no quiere Hacer Nada con los cargos Y no enviarlos al Senado”, tuiteó Trump el jueves por la mañana. Si los demócratas no enviaran los cargos para un juicio político “¡perderían por deserción!”, añadió.