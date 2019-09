Trump destaca avances en temas de migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes los avances de su gobierno en temas de migración.

Te recomendamos: AMLO: Se me pasó decirle a Trump que si quería el avión presidencial se lo vendíamos

“¡Buenas noticias sobre el trabajo que estamos haciendo en materia de inmigración ilegal!”, escribió Trump en Twitter, en alusión a los datos presentados por el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, en un artículo divulgado por el canal Fox News.

Great news about the work we are doing on illegal immigration! https://t.co/ihTYQAYWxu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2019