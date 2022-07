Donald Trump confirma que buscará candidatura para regresar a la Casa Blanca en 2024

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, confirmó que se lanzará nuevamente a la presidencia para regresar a la Casa Blanca en 2024.

“Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo”, dijo ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute.