Donald Trump califica de “basura inventada” al diario The Washington Post

El presidente Donald Trump criticó nuevamente al diario The Washington Post, al que calificó como “basura inventada”, luego de que el rotativo publicara una nota que subraya la creciente frustración del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump señaló que el Post “es mucho más ficción que hechos. Nota tras nota es basura inventada, más como una novela pobremente escrita que como buen periodismo. Siempre citando fuentes (sin nombres), muchas de las cuales no existen”.

The Washington Post is far more fiction than fact. Story after story is made up garbage – more like a poorly written novel than good reporting. Always quoting sources (not names), many of which don’t exist. Story on John Kelly isn’t true, just another hit job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018