Donald Trump asegura sentirse ‘mucho mejor’ tras contagio de COVID-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado 3 de octubre en un video grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo” y poder “hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

El video que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, asegura Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.