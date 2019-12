Don Ramón envía mensaje a los jóvenes luego de que le dictaran prisión domiciliaria

En Orizaba, Veracruz, fue liberado anoche Ramón Merino, acusado de asesinar a un hombre que iba a secuestrar a su hijo, había sido encarcelado. Su pueblo se manifestó para apoyarlo. El juez reclasificó el delito para que pueda enfrentar el proceso en prisión domiciliaria.

“Me defendí en defensa propia, no fue de mala fe. Fue en mi casa, fue adentro de mi casa de donde llegué corriendo todavía, pude salvar la vida”, dijo Don Ramón.

El pasado 8 de diciembre en Tecamalucan, municipio de Acultzingo, Veracruz, Ramón recibió la llamada de su hijo, quien le aseguró que era perseguido por varios sujetos.

Ramón le ordenó que se dirigiera a su casa. Al llegar, detrás de su hijo llegaron los hombres a quienes ramón disparó con una escopeta. Uno de ellos murió.

El miércoles pasado un juez lo vinculó a proceso por homicidio doloso y ordenó prisión preventiva por un año.

En protesta, el sábado pasado, pobladores Tecamalucan y otras comunidades bloquearon la carretera federal Orizaba-Tehuacán para exigir que fuera liberado.

Anoche, después de una audiencia que duró más de ocho horas, el juez reclasificó el delito de homicidio doloso por homicidio en riña, lo que le permite continuar el proceso en prisión domiciliaria mientras se amplían las investigaciones en un plazo de tres meses. Al salir del centro de la Sala de Juicios Orales del Centro Integral de Justicia, en Orizaba, Don Ramón fue recibido con porras por sus vecinos.

“Les mando un mensaje a toda la juventud: Que no los engañen, que no se metan en la delincuencia porque miren dónde paga uno, los delincuentes muertos y los inocentes en la cárcel; háblenles a sus hijos, deténganse que no los engañen, es fácil ganar dinero fácil, goza uno mucho, pero vive uno poco”.

Don Ramón perteneció al Ejército, fue comisario ejidal de Tecamalucan y actualmente se dedica al campo. Es conocido por ayudar a sus vecinos y tocar la guitarra.

“Yo quisiera soltar el llanto de emoción, pero también debo de ser hombre, aguantar mis lágrimas, pero no puedo explicarles cómo me siento de feliz por ese apoyo; gracias señores custodios del penal de Zongolica, donde me tuvieron unas bellas personas, bien tratado, amor con amor se paga”, dijo Don Ramón.

Con información de En Punto.

