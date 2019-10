Domingo se hará consulta en Baja California sobre extensión de mandato de Jaime Bonilla

Mañana, 13 de octubre, se realizará una consulta para conocer el sentir de los ciudadanos sobre la extensión del mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla, quien asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre.

Este proceso se ha convertido en prácticamente una batalla entre partidos políticos y diversos organismos a través de los tribunales, ya que la ciudadanía había votado por que el periodo de gobierno fuera hasta 2021.

Bonilla obtuvo el triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio por un plazo de dos años, al superar por un amplio margen al panista Óscar Vega Marín, partido que gobernó Baja California por 30 años.

Días después el diputado local de Morena, Víctor Morán, solicitó una ampliación bajo el argumento de que un periodo de dos años representaría un gasto sustancial para el erario, mientras que un mandato de cinco años beneficiará a la economía local.

Con el respaldo del partido Morena, el Congreso del estado aprobó esta modificación constitucional, con la que se amplió el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

Sin embargo, el PAN inició un proceso de expulsión de los diputados locales que avalaron la reforma.

En tanto, los municipios de Mexicali y Tijuana presentaron recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismos que fueron desechados.

Cabe destacar que el pleno de la Corte decidió no dar paso a las controversias bajo el argumento de que fueron promovidas “en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.

Asimismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Baja California promovió un amparo contra la “Ley Bonilla”, así como un juicio político contra los 21 diputados de la pasada legislatura por la validación a la modificación del Decreto 112.

En medio de las discusiones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el periodo de Bonilla como gobernador es de dos años, tras las impugnaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Transformemos.

Pero en agosto el presidente del Congreso de Baja California, Catalino Zavala, presentó una iniciativa ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para someter a consulta ciudadana la ampliación de dos a cinco años del periodo de gobierno de Bonilla.

Lo anterior, con el fin de que sean los propios ciudadanos a través de una consulta quienes decidan el futuro de Baja California.

La Coparmex presentó nuevamente un recurso en contra de la consulta ciudadana ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, sin embargo, el organismo se declaró incompetente para examinar la convocatoria del congreso estatal.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana sobre la “Ley Bonilla”, Miriam Cano, señaló que el objetivo es conocer el sentir de los ciudadanos, durante una jornada en la que se instalarán de 250 a 300 casillas, con aproximadamente 250 mil boletas.