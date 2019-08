Justicia no se utilizará para venganza en caso Rosario Robles: Padierna

La diputada Dolores Padierna, emanada del Partido Morena, defendió a su sobrino, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que lleva el caso de Rosario Robles, quien está en prisión por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos, cuando fue secretaria de Estado en la administración federal anterior.

Se le preguntó entonces si fue sola una coincidencia que su sobrino llevara este caso, a lo que respondió:

No sé, sé que las resoluciones, como lo dijo el Consejo de la Judicatura, se asignan conforme al azar y que hay pocos al frente de los temas penales ahorita, pero yo lo dejo a que el Poder Judicial determine esas cuestiones, no sé”, dijo.

Se le cuestionó si ella respalda a quienes piden que el caso de Rosario Robles no lo lleve su sobrino para que no haya conflicto de interés.

Lo que necesitamos son los jueces imparciales, impecables, que apliquen justicia. No queremos una justicia ni a modo ni tampoco que se utilice la justicia para venganzas, no queremos eso, pero tampoco queremos la impunidad y en el caso de Rosario Robles no me diga que usted prefiere la impunidad al castigo, todos preferimos el castigo”, señaló Dolores Padierna, diputada de Morena.