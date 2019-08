Padierna defiende iniciativa para que Morena retenga presidencia en Cámara de Diputados

La diputada de Morena, Dolores Padierna, defendió desde la tribuna su iniciativa para que este partido mantenga durante los tres años que dura la legislatura, la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al presentarla formalmente, la legisladora dijo que hoy no se requiere rotar la presidencia de la mesa directiva para lograr la gobernabilidad en este órgano legislativo, a diferencia del pasado.

Hace 25 años que ningún partido lograba la mayoría absoluta en la Cámara, Morena hoy la tiene y por eso es necesario adecuar la ley a la nueva realidad, consideró la diputada Padierna.

El hecho que la Mesa Directiva de la Cámara sea dirigida por la fuerza política que ostente la mayoría absoluta asegura la gobernabilidad y el correcto funcionamiento de la Cámara. Hoy, no se necesitan incentivos ni prebendas para alcanzar consensos y acuerdos parlamentarios. Hoy, las fuerzas políticas participan porque sus electores y sus representantes exigen resultados de lo que se ofreció en campaña, ya no se justifica la reforma de 2006. Es necesario adecuar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión a la nueva realidad”, señaló Dolores Padierna, diputada de Morena.

La iniciativa, respaldada por varios legisladores de Morena, fue turnada a comisiones. (Twitter @Dolores_PL)

La diputada Padierna ofreció cifras.

Recordó que al instalarse esta legislatura, el año pasado, la coalición que encabezó Morena logró 317 de las 500 curules de la Cámara de Diputados y Morena, por sí sola, hoy alcanza el 52% del total de los diputados, el PAN 15% y el PRI 9.4%.

La realidad ahora es muy diferente pues Morena no solo es mayoría absoluta, sino representa un proyecto diametralmente distinto. No solo se tiene la legitimidad, la legalidad, la representatividad emanada de las urnas, sino que además se tiene la responsabilidad histórica de sacar adelante la Cuarta Transformación, que es el proyecto por el que votó la gente. Con esta iniciativa no se busca limitar la participación o la pluralidad política al interior de la Cámara, únicamente se busca reconocer el valor de los votos, el peso político que los votos le dan a cada quien y la participación ciudadana sea el único método para decidir los cargos al interior del Congreso”, informó Dolores Padierna, diputada de Morena.