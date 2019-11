Dólar se cotiza hoy en 19.51 pesos

También reconoció que la administración de Andrés Manuel López Obrador está poco a poco dando confianza a inversionistas y empresarios.

“Poco a poco, está muy dividido el país no hay que pensar que no, pero yo creo que la mayoría piensan que este nuevo gobierno quiere hacer mejor las cosas, quiere gastar de una forma diferente, no quiere gastar de una forma tan mal y tan ineficiente como los gobiernos anteriores, lo está logrando, está gastando diferente y ahora nada más falta ver si está gastando bien”, destacó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

El subgobernador del Banco de México expuso lo anterior en entrevista luego de participar junto con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León en la entrega del premio Contacto Banxico 2019 a jóvenes estudiantes que presentaron trabajos para la difusión académica de los objetivos del Banco Central.