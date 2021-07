Autoridades demuestran a padres de niños con cáncer llegada de medicamentos oncológicos y retiran bloqueo

Padres de niños con cáncer se manifestaron por la falta de medicamentos oncológicos en los accesos a la Terminal 1 del AICM y se retiraron hasta que las autoridades mostraron documentos que comprueban la compra, llegada y distribución de diversos medicamentos oncológicos en 25 estados de la República.

Te recomendamos: Comisión Permanente debatirá desabasto de medicamentos para niños con cáncer

A las 9 de la mañana, pese al frío y la lluvia, unas 30 personas se colocaron frente al acceso a la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Rosa salió a protestar por su hijo Davis, atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

“Nosotros no buscamos otro tipo de interés, nosotros lo que buscamos es la salud de nuestros hijos y qué nos apoyen con las quimioterapias”, agregó Rosa de la Cruz, mamá de niño con cáncer.

Alejandra cuenta que para estar presente y exigir el medicamento de su hijo Óscar, tuvo que dejarlo solo en casa, en Chimalhuacán.

“Hemos confiado durante más de dos años, que han sido muchos, lo que realmente queremos es una respuesta del gobierno federal de alto nivel, realmente que nos diga qué pasó con este medicamento que no llegó el 26 de junio”, señaló Omar Hernández, padre de niño con cáncer.

La policía cerró la circulación rumbo a la terminal aérea y comenzó a trasladar a pasajeros en patrullas, varios optaron por caminar. Algunos mostraron su simpatía con el movimiento.

“Vale la pena, no me importa caminar lo que tenga que caminar”, reiteró Ángela Sánchez, pasajera procedente de Mérida.

Otros consideraron que el bloqueo a los carriles de Circuito Interior era innecesario.

“No les van a solucionar nada con esto, Gatell no va a hacer nada”, dijo María del Carmen, automovilista afectada.

Diez minutos antes de las 5 de la tarde, tras varias horas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Salud y el coordinador nacional de abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, llegó este ofrecimiento.

Los manifestantes retiraron el bloqueo y advirtieron que van a continuar realizando diferentes movilizaciones mientras el gobierno siga adquiriendo a cuentagotas las medicinas.

“Lo que venimos hoy batallando durante dos años es el que esté medicamento no alcanza para tanto paciente es por eso que hoy en día le hacemos nuevamente un llamado que si ellos no tienen un censo ya y no trabajan en el nos va a seguir pasando y aquí nos van a seguir teniendo a los padres de familia”, concluyó Omar Hernández, padre de niño con cáncer.