Doctora de 81 años enfrenta al coronavirus en el Hospital 20 de Noviembre de la CDMX

En la CDMX, una doctora de 81 años, hace frente a los casos de coronavirus en el Hospital 20 de Noviembre de Noviembre. Se llama Sagrario Hierro y coordina a residentes en las áreas exclusivas al combate del COVID-19.

Aunque las principales instituciones de salud han retirado al personal médico mayor de 60 años de edad, hay quienes se resisten a dejar de hacer su trabajo. Es el caso de la doctora Hierro.

“No me van a sentar en una poltrona, ahí cómo mueble, no puedo estar”, dijo la doctora Sagrario Hierro, del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

El coronavirus no ha detenido a la doctora Hierro; con 81 años de edad, tiene 57 atendiendo pacientes. Ha enfrentado al cólera, el VIH y a la influenza. Está convencida que su deber es ayudar hasta que su cuerpo se lo permita.

“Es una especie de súper romance con la medicina que hasta la fecha me dura. Le da a uno gusto que el paciente se alivie, que el paciente mejore, que el paciente llegue muy mal y salga en silla de ruedas ya para su casa, eso da satisfacción”, dijo Sagrario Hierro.

Se ha negado a jubilarse y ahora se resiste a dejar de ayudar. Está consciente de un eventual contagio de COVID-19.

“Por mi edad no debo de estar y lo comprendo. La mayor parte de la gente, que me vaya, que qué estoy haciendo acá pero en realidad, no, no, pues no”, dijo la doctora Hierro.

Como jefa del servicio de Dermatología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, dice que en la piel se nota cómo avanza el virus en los órganos internos.

Por su edad no le permiten entrar directamente a la zona de pacientes contagiados pero dirige a un grupo de 15 médicos residentes, a quienes guía y pone ejemplo.

“Es una persona muy sabia y llena de muchos conocimientos y ahorita lo que nos ha demostrado es que es un ser humano completo”, dijo Gustavo Gutiérrez, médico residente del Hospital 20 de Noviembre.

“Es un ejemplo a seguir por su carácter, por su perseverancia y por el amor que tiene a todas las cosas que hace”, comentó Mónica Vázquez, médica residente del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

Al final, la doctora Hierro hizo esta confesión

“A todos nos da miedo, pero eso lo tenemos que vencer y lo vencemos, conforme van pasando los días tenemos menos, pero no llega uno al pánico “, dijo la doctora Sagrario Hierro.

Con información de Claudia Flores.

