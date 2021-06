Doctor que vendía esquimos y botanas espera le renueven su contrato tras reubicación de zonas COVID

Con la ocupación hospitalaria en el Valle de México menor al 10%, en muchos hospitales se ha iniciado la reconversión de zonas COVID y la reubicación de algunos doctores y hasta el momento se desconoce qué pasará con los médicos contratados por la pandemia.

“Aquí para solventar la economía familiar hay que quitarse tantito la bata, arremangarse y, pues, entrarle, sacarle al producto. De repente a mí me ha tocado despachar los chicharrones ir a dejar con los vecinos un esquimo”.

El doctor Alfredo Ortiz Camacho quién el año pasado, al inicio de la Pandemia, vendía chicharrones y esquimos afuera de su consultorio para ayudar a la economía familiar por la crisis del coronavirus.

Luego de formarse y llenar una solicitud, fue contratado por el IMSS y asignado al Hospital La Raza, en la primera línea de Combate contra el COVID-19, en sustitución de los doctores que por factores de riesgo tuvieron que quedarse en casa.

Cuando el semáforo estaba en rojo, y los hospitales saturados, el doctor dormía en un hotel, aislado de su familia.

Un año después del inicio de la pandemia, cuando la Ciudad de México ha pasado a semáforo verde, el médico nos narra que han bajado a una tercera parte los pacientes por COVID-19 y aseguró que se siente orgulloso de formar parte del equipo del Seguro Social, que ha salvado cientos de vidas durante la pandemia.

“Híjole, mire, dejamos casa, dejamos familia, y nos arriesgamos para atender a la población, mi contrato vence el 30 de junio o sea, este mes, y tengo la esperanza de que las autoridades de salud me lo puedan renovar, me gustaría que se me diera la oportunidad de seguir ahí mismo en el hospital de especialidades para seguir salvando vidas”, insistió el médico Ortiz Camacho.