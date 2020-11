Doble Hoy No Circula en CDMX por altas concentraciones de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció una serie de medidas adicionales, entre ellas restricciones vehiculares como el doble Hoy No Circula para este jueves, debido a los altos niveles de ozono registrados en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la alcaldía Coyoacán.

La medida se da debido a condiciones meteorológicas adversas las cuales favorecen la formación de ozono, propiciadas por intensa radiación solar y baja velocidad de viento, que contribuyó al estancamiento del contaminante.

Par reducir niveles de contaminación, la CAMe recomienda:

Evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Mantener el principio de la sana distancia entre personas (1 a 1.5 metros)

Reducción de emisiones

Se recomienda:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata al 911.

Restricciones Sector Transporte

Mañana jueves 12 de noviembre, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Todos los vehículos con holograma de verificación 2.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación par y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2.

Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan. Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Se recomienda a la población a permanecer en sus hogares y no salir a menos que sea estrictamente necesario.

Adicionales se aplican las siguientes medidas, a partir de mañana jueves 12 de noviembre del 2020.

Transporte público

Vehículos de carga

Taxis

Auto-tanques “pipas” de reparto de gas LP.

Vehículos de carga.

Todos los taxis podrán circular de las 05:00 a las 10:00 horas, para apoyar la movilidad.

No circulan de 5:00 a 22:00 h, de acuerdo con la terminación de placa par, excepto los que cuenten con válvula de desconexión seca.

No circulan de 6:00 a 10:00 h, excepto los que porten holograma 00 o se encuentren inscritos en los Programas de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Con información de la CAMe.

