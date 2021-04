¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 23 de abril en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer, en el reporte de las 20:00 horas, que el programa Doble Hoy No Circula quedó suspendido, por lo que el viernes 23 de abril podrán circular en el Valle de México todos los vehículos que no cuenten con alguna restricción por la terminación de su placa o por alguna otra condición.

La decisión fue adoptada después de que se registrara una mejora en la calidad del aire, pues a lo largo del jueves no se registraron concentraciones horarias de ozono mayores a 154 ppb.

“La información meteorológica más reciente,indica que el día de mañana el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica disminuirá su influencia sobre el centro del país,con el desplazamiento hacia la costa del Pacífico, porlo que las condiciones de ventilación mejorarán aunque seesperanconcentraciones de ozono que generaránmala calidad del aire”, se lee en un fragmento del comunicado emitido por la CAMe.



⚠️🔴SE SUSPENDEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR CONTAMINACIÓN EN LA

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) 👉MAS INFORMACIÓN: https://t.co/Z6H22awutF pic.twitter.com/8LutAGij1c — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 23, 2021

¿Qué vehículos no podrán circular el viernes 23 de abril en el Valle de México?

Vehículos con engomado azul (terminación 9 y 0) con holograma 1 y 2

Vehículos con permiso

Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis

