Divulgan video de muerte de hombre negro que provocó disturbios en Chicago

El Departamento de Policía de Chicago divulgó el video de la muerte de un hombre negro, que, aparentemente, estaba armado, en un incidente que provocó graves disturbios en el vecindario de South Shore.

Por orden del superintendente policial, Eddie Johnson, se divulgó la grabación realizada por la cámara que portaba en su cuerpo la agente que hizo los disparos la noche de este sábado.

Las imágenes muestran a la víctima, que este domingo fue identificado como Harith Agustus, de 37 años de edad, cuando es interceptado por varios policías que quieren revisarle la cintura, donde asoma lo que parece ser una pistola y un cargador.

Augustus, quien trabajaba como peluquero en el vecindario habitado mayoritariamente por población negra, se aleja dando manotazos y luego parece intentar empuñar el arma, cuando es abatido de varios disparos.

Johnson, cuyo departamento fue investigado por la Secretaría de Justicia ante denuncias de uso excesivo de la fuerza letal, calificó de “trágico” el episodio, y dijo que esperan que el vecindario colabore con la Policía.

Video of confrontation between police and Mr. Augustus at 71st and Jeffery. pic.twitter.com/Qd9q9IXNdS

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) July 15, 2018