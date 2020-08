Diversas reacciones tras difusión de video sobre presuntos sobornos a panistas; implicados guardan silencio

Hay diversas reacciones por parte del presidente López Obrador y panistas acerca del video en donde se ve a funcionarios del Senado, que trabajaban con senadores del Partido Acción Nacional (PAN) cuando se discutieron las reformas del Pacto por México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibiendo bolsas con fajos de dinero.

Aunque la sorpresa, es que hubo pocos deslindes. la mayoría de los implicados, directa e indirectamente en el video, prefirieron guardar silencio. La Unidad de Inteligencia Financiera, por lo pronto, informó que investigará a los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, quienes eran los jefes directos de quienes recibieron la maleta con bolsas de dinero y aparecen en el video.

“Nosotros no teníamos una investigación, pero a partir de la generación de estos videos evidentemente la unidad tendrá que actuar en ejercicio de sus funciones” , comentó Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció una investigación interna y dijo que ya habló con cada una de las personas que han sido relacionadas con estos hechos, incluido el exdirigente de este partido y excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya

“Cualquier militante con participación comprobada en algún hecho ilícito será expulsado de Acción Nacional ante cualquier prueba, ante cualquier elemento pues quienes sean señalados tendrán que responder ante esos hechos. Todos aseguran que no tienen nada que ver con eso y como presidente de Acción Nacional eso me da tranquilidad. Me atengo a su versión ya hablé con ellos y me aseguran que no tienen absolutamente nada que ver”, dijo Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Legisladores del PAN presentaron una denuncia penal contra los dos exservidores públicos que aparecen en el video.

“Lo que me parece es, es vomitivo lo que yo vi en el video; eso es lo que la Fiscalía debe de investigar para qué se usó ese dinero”, señaló la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

“Yo nunca me entere de nada turbio, de nada irregular, sorprende que esto tenga que ver con la aprobación de la reforma energética como se ha mencionado”, señaló Laura Rojas, diputada del PAN.

En un nuevo posicionamiento, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que “Lozoya estará dispuesto a decir lo que sea a cambio de perdón”, que “sus dichos no son pruebas”, por lo que él se encuentra “tranquilo” y esperará el “momento preciso para entrar al fondo de este asunto”.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que aunque el video fue subido a YouTube el domingo, él no tenía conocimiento de este material.

“Este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos, aunque se ve bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron”, dijo el presidente López Obrador.

