Disputa por control del penal en Puebla originó ingreso del bebé Tadeo, informó gobernador Barbosa

El caso del bebé Tadeo de 3 meses que fue abandonado dentro de un contenedor de basura dentro del Cereso de San Miguel, tiene su origen por una disputa por el control dentro del penal.

El gobierno del estado de Puebla asegura que no existió motivación de drogas ni esoterismo, sólo presión de los reos para querer imponer sus propias reglas.

Para la Fiscalía poblana este caso está esclarecido en su totalidad, tras cumplir una orden de aprehensión en contra de dos mujeres y solicitar imputación en contra de tres hombres más, dos reos y un custodio que presuntamente participaron en la introducción del cuerpo del menor al reclusorio.

Se estableció que una de las mujeres identificada como Nadia Carolina N. habría llevado el cuerpo de Tadeo al Centro Penitenciario, por órdenes de un reo de nombre Antonio N.

Los custodios Jessica ’N’ y Gerardo ’N’ permitieron el ingreso y otro reo identificado como Sergio ’N’ lo habría depositado en el contenedor de basura.

Sin embargo, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa dijo que aún falta más por conocer de este caso y esto se sabrá con la declaración de los involucrados.

“De las dos mujeres parece que respecto de una ya hay declaración y respecto de la otra no, o sea la que materialmente introduce al niño Tadeo no hay declaración y seguramente de esa declaración se desprenderán muchas cosas. Hasta ahorita no se han encontrado ninguna motivación que tenga que ver con introducción de drogas, en el cuerpo del menor, del niño, si, ni otra motivación de tipo, hechizos, prácticas esotéricas, no se ha encontrado entonces este es un asunto de presión, de lucha por el control”, señaló el gobernador Barbosa.