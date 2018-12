Dispersos, dos mil integrantes de la caravana migrante; INM les pierde la pista

Llegaron siete mil centroamericanos y ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) ha perdido la pista de dos mil.

“Se cree, estamos pensando y ojalá que sea así que haya amigos centroamericanos que se hayan intentado pasar al otro lado, hayan sido retenidos por migración y hayan sido deportados o que hermanos amigos se hayan querido regresar hacia atrás o se hayan entregado a migración o migración los haya agarrado. Los demás, esperemos que no sea así, estamos pensando en el lado malo”, indicó un migrante hondureño.

Migrantes desconocen si sus compañeros encontraron empleo, fueron deportados, repatriados o detenidos.

“Muchos dicen que sí, que están trabajando, son pocos los que en verdad haya visto yo que estén trabajando, varias personas de las que venían que conviví con ellas que te podría decir que las conozco ya no las miro, no sé si ya pasaron o se movieron a otros lados, ya no se sabe qué fue de ellos que se hicieron”, destacó Carolina, migrante hondureña.

El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que en el albergue El Barretal hay dos mil 122 migrantes registrados, 220 en el campamento de Benito Juárez y entre 400 y 500 en alguno de los 15 albergues de Tijuana.

El gobierno de Tijuana informó que 430 migrantes centroamericanos fueron detenidos cruzando la frontera a Estados Unidos, 500 se han repatriado de manera voluntaria y 230 detenidos por la policía local por alterar la ley, principalmente por consumir drogas en vía pública.

Hay además 27 migrantes centroamericanos en huelga de hambre frente a la Garita del Chaparral.

“Ya no sabemos si permanecen en Tijuana siete mil de la caravana o cuatro mil que todavía puedes decir por aquí están”, indicó César Palencia.

– ¿A muchos ya les perdieron la pista?

“Es correcto, ni los gobiernos municipales ni los estatales podemos seguirle la pista a ningún migrante ellos son libres, tienen libre tránsito. Tiene dos caras. Sí vienen personas vulneradas, pero también vemos personas que ni siquiera saben qué quieren y personas que no acatan las indicaciones, que no te dicen gracias cuando les ofreces un plato de comida, que no acatan la normatividad y el bien de la ciudad”, añadió César Palencia, director de Atención al Migrante en Tijuana.

Hoy la garita de Tecate cerró sus puertas por 4 minutos, en un ejercicio de contención masiva de migrantes.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH