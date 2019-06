Disparan contra mezquita Muley el Mehdi en Ceuta, España

Uno o dos individuos dispararon al menos cuatro veces este lunes contra la mezquita Muley el Mehdi, una de las principales de la ciudad española de Ceuta, cuando en el interior del templo había personas que terminaban uno de los rezos, informaron fuentes policiales.

El suceso se produjo de madrugada y los tiros, que impactaron contra la fachada, no dejaron víctimas, aunque hubo momentos de pánico y tensión.

La Policía española abrió una investigación para esclarecer lo sucedido en esta mezquita de la ciudad, fronteriza con Marruecos.

MASACRE EN NUEVA ZELANDA: EL MUNDO SE CONMOCIONA Y RECHAZA ATENTADO TERRORISTA TRANSMITIDO VÍA ‘STREAMING’

Los escalofriantes ataques en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, ocurridos el 15 de marzo de 2019 dejaron 50 muertos personas muertas y 41 heridos y conmocionaron al mundo entero no solo por los motivos de los atacantes, o porque que el perpetrador expresó su rechazo a los migrantes, sino por el hecho de que lo hayan grabado y transmitido en vivo a través de Facebook sin que esta red social tomara medidas inmediatas.

Uno de los cuatro detenidos por los ataques a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, fue identificado como Brenton Harrison Tarrant, ciudadano australiano de 28 años de edad.

Un tribunal en Nueva Zelanda le fincó cargos de asesinato. Ni él ni los otros tres sospechosos, entre los que está una mujer, aparecía en listas negras o tenía antecedentes penales.

El primer ataque fue en la mezquita al Noor, en el centro de la ciudad, a las 16.40 hora local.

Fue ahí donde se registró el mayor número de víctimas. De ahí, el atacante se movió en su vehículo hacia la segunda mezquita en la calle Linwood, ubicada a 4 kilómetros del primer templo atacado. Ahí había varios miembros del equipo nacional de cricket de Bangladés que salieron ilesos.

LA TRANSMISIÓN ‘STREAMING’ DE BRENTON TARRANT, UN ADMIRADOR DE TRUMP

Tarrant transmitió los ataques en redes sociales durante 17 minutos sin interrupciones.

Mostró su llegada a la mezquita, cómo descarga primero una escopeta sobre hombres que estaban en la puerta. Luego, pasa al rifle de asalto y sigue disparando.

Sale de la mezquita para recargar y vuelve disparando.

Luego sale en su vehículo y rumbo a Linwood dispara contra otra persona. En Nueva Zelanda se registran en promedio 50 asesinatos al año.

De pronto oí un ruido, primero pensé que era algo así como un corto circuito y el atacante entró por detrás”, comentó un testigo.

“Traía un casco, lentes, estaba vestido de militar y venía armado con una metralleta, una M16. Y traía un cinturón cargado de cartuchos. Y cuando me pasó le dije: Oye, ¿qué haces?, pero no me contestó. Se me quedó viendo y empezó a disparar contra la gente”, dijo Mohamed Jama, testigo y expresidente de la mezquita Masjid al Noor.

Antes del ataque, Tarrant compartió en redes sociales un manifiesto en el que expresó su rechazo a los extranjeros en su país. Se dijo admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump como “símbolo de identidad blanca y propósito común renovados”.

El documento fue creado el 21 de enero.

La primera ministra de Nueva Zelanda calificó los hechos como un ataque terrorista y advirtió que endurecerán las leyes para adquirir armamento.

El simple hecho de que la gente escuche que este individuo adquirió una licencia y un arma de ese calibre, obviamente la gente buscará un cambio y yo me comprometo con eso”, comentó Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda.

Gobiernos de todo el mundo expresaron repudio y tristeza. En la sede de la ONU, en Nueva York, se guardó un minuto de silencio.

Donald Trump dijo que no cree que los movimientos supremacistas estén creciendo como amenaza mundial.

Realmente no lo creo, creo que es un pequeño grupo de personas que tienen muy, muy serios problemas, creo, si ven lo que pasó en Nueva Zelanda, tal vez ese es el caso. No sé lo suficiente sobre el asunto todavía. Pero ciertamente es una cosa terrible, terrible”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El sospechoso de los tiroteos en dos mezquitas de Nueva Zelanda compareció este viernes ante un tribunal de la ciudad de Christchurch, acusado de asesinato de al menos 49 personas, informaron autoridades locales.

Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, nació en Australia y es residente de Dunedin, Nueva Zelanda.

La primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que el sujeto tenía la intención de continuar su ataque.

De acuerdo con las investigaciones, Harrison tenía otras dos armas de fuego escondidas en su auto y realizó los ataques durante “36 minutos de terror”.

En tanto, autoridades neozelandesas calificaron como “sin precedentes” el atentado del jueves, con saldo preliminar de 49 personas muertas y 41 heridas. Sus edades van de los dos hasta los 60 años.

Con información de EFE

