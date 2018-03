Disparan a caravana del expresidente brasileño Lula da Silva

Un autobús de la caravana del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió un disparo, denunció este martes el exmandatario.

“Nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Ya lanzaron huevos, piedras. Hoy, hasta dispararon un tiro contra un autobús”, afirmó Lula da Silva a través de su cuenta de Twitter.

“Nadie fue herido”, precisó por su lado el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT).

Um dos ônibus da Caravana #LulaPeloSul acaba de ser atingido por tiro no caminho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Ninguém foi ferido. Acompanhe em tempo real os acontecimentos da caravana: https://t.co/Hd6HW5n1PV pic.twitter.com/BW2avq6G2r

— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) 27 de marzo de 2018