Disminuye el secuestro, pero aumentan las víctimas, dice Isabel Miranda

Disminuye el secuestro en México, pero aumentaron las víctimas, indicó Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro.

“En el mes de julio tuvimos 125 carpetas de investigación, pero ojo, esto es lo importante, a final de cuentas tuvimos 154 víctimas del delito de secuestro […] esto equivale, indudablemente, a un incremento del 6.2% comparado con el mes pasado”, detalló.

Informó que hubo un aumento de personas detenidas, al pasar de 150 a 169, entre los meses de junio y julio pasado.

Isabel Miranda de Wallace explicó que, en comparación con el mes de julio de 2017, hubo una disminución del 13.7% de secuestros en México.

Por cada 100 mil habitantes los estados que tienen el mayor número de secuestros son Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz.

Mientras que los Estados donde no se reportaron secuestros fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango y Yucatán.

Respecto a los foros para la pacificación y reconciliación que se realizan en diferentes estados del país, Miranda de Wallace señaló que no cree en la pacificación “por decreto; no se puede dar una pacificación en el país por decreto […] el resultado se ha visto en estos foros; las víctimas salen enojadas, salen inconformes, porque cuando Durazo les dice ‘es que el perdón es para tu bienestar, a ver, perdóname mi único bienestar es saber que quien dañó a mi hijo sigue en la cárcel, eso es lo que yo quiero’, y, como bien han dicho por ahí, el perdón que se los dé dios, si es que lo alcanzan, pero nadie somos dioses para dar el perdón, nosotros las víctimas lo que queremos es justicia y mientras eso no se dé, los foros no van a servir de nada”.

Durante la conferencia, se presentó el caso del homicidio del profesor José Manuel Bautista quien fue presuntamente secuestrado en diciembre de 2016 en Tapachula, Chiapas, por uno de sus alumnos, Alexis Elíseo Pérez, quien fue dejado en libertad a pesar de que fue detenido en flagrancia al momento de cobrar el pago del rescate.

“En diciembre de 2016 mi hermano fue engañado por un alumno, mi hermano era profesor universitario y un alumno lo engañó y con mentiras lo entregó a otras personas, quienes lo tuvieron en cautiverio, ellos le dieron muerte”, señaló Alicia Adela Bautista, familiar del profesor.

Adela Bautista acusó de negligencia al ministerio público que llevó a cabo la investigación y a la juez de control, Renata Cabrera Sánchez, de no tomar en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía del estado.

Dijo que en este caso hay tres personas detenidas y otra más que está prófuga, por lo que exigió justicia al Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas para que revise la actuación de las autoridades que participaron en este juicio.

(Con información de Mario Torres)

