Disminución de la positividad de COVID-19 se debe a que la epidemia está en fase de reducción: Ssa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó las razones por las que se ha visto disminuida la aplicación de pruebas para COVID-19 en el país, al asegurar que se debe a que la epidemia está en una fase de reducción.

La anterior lo comentó durante la conferencia del lunes del 24 de agosto,

El subsecretario recordó que en México se adoptó la postura de solo aplicar pruebas a las personas que presenten síntomas, por lo que al haber menos personas con malestares, quiere decir que hay menor cantidad de contagios.

“El lineamiento de vigilancia epidemiológica no ha cambiado con respecto a la indicación de hacer pruebas y la cantidad de pruebas que se hace depende de cuántas personas con síntomas son detectadas como casos sospechosos y, por supuesto, si éstas han bajado, en medida que bajó el número de contagios, pues se hacen menos pruebas. Cuando tengamos muy pocos casos sospechosos habrá, realmente, muy pocas pruebas”, recordó López-Gatell durante la conferencia.

A continuación mostró una gráfica, en la que demostró que la pandemia se desaceleró en el país en las últimas semanas.

“Vemos un descenso de la epidemia. La epidemia va a la baja. El porcentaje de personas con muestra no solo no va a la baja, sino que ha subido. No hay ni una indicación, ni la práctica de reducir el muestreo, en tanto lleguen personas con síntomas y se identifiquen como casos sospechosos, se les tomará una muestra para diagnóstico”, continúo.