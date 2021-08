Disminución de apoyos del Gobierno Federal afecta a familias de la montaña de Guerrero

Familias de la Montaña de Guerrero han resentido grandemente la reducción a los programas sociales implementados por el gobierno Federal, pues aunque éstos han aumentado en 45% en el periodo de finales de 2018 a 2020, los montos han disminuido.

El 10 por ciento de los hogares mexicanos con menores ingresos recibió 32 por ciento menos de lo que recibía antes, según los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI y el análisis de la red de pobreza multidimensional.

“Antes tenía Prospera, pero como hace tres años me lo quitaron todo, solamente tortillas con sal, con quelites es lo que como con mis hijos”, Rosa Martínez, habitante de Francisco I. Madero, Gro.

Rosa Martínez, indígena mixteca de 43 años de edad, teje sin descanso los tres sombreros de palma que debe hacer al día para subsistir, vende cada uno a 7 pesos y con lo que obtiene alimenta a sus dos nietos de 6 y 8 años de edad quienes, pese a ir a la escuela, desde 2019 no ha podido tramitarles la beca Benito Juárez.

“Ese dinero era para vestimenta de los niños, su calzado, su jabón, su shampoo. Pues dicen que por no ser mamá por eso no tengo derecho de tramitarlo, pero yo me hago cargo de ellos”, Rosa Martínez, habitante de Francisco I. Madero, Gro.

Según datos del comisariado ejidal de la comunidad Francisco I. Madero de Metlatónoc, en 2018 cerca de 130 habitantes eran beneficiarios del programa Prospera, ahora solo se entrega una beca Benito Juárez por familia, y los actuales beneficiarios son menos de 60.

“Vinieron a decir pues que ustedes señora grande ya no pueden cobrar, nada más beca va a haber para los que están estudiando, ya ustedes ya no”, Gloria Díaz, habitante de Francisco I. Madero, Gro.

Comparativo de Programas Sociales

Prospera, 2018:

Beca Escolar: Desde $175 a $1,120 pesos mensuales por niño.

Apoyo Alimentario: $120 pesos mensuales por niño.

Útiles Escolares: Desde $235 a $440 pesos cada año.

Beca Universal Benito Juárez, 2021:

Beca Escolar: 800 pesos mensuales por familia.

Antes, con Prospera, el apoyo se daba a cada uno de los niños de una familia con un ingreso que no alcanzaba para la canasta básica, ahora, con las becas Benito Juárez, ese beneficio se da sólo por familia sin importar la cantidad de hijos, por ello, Elena dice que los mil 600 pesos bimestrales que ahora recibe de la beca Benito Juárez por sus 4 hijos, no le alcanzan, a diferencia de cuando recibía 3 mil 200 pesos de prospera como suma del monto que le daban por cada niño.

“Antes sí nos alcanzaba para comprar su uniforme, para comprar sus zapatos y para dar alimentación”, Elena Guzmán, habitante de Francisco I. Madero, Gro.

A 230 kilómetros de distancia está la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, en Zitlala, sus menos de 100 habitantes están bajo medidas cautelares desde enero de 2016, cuando un grupo criminal asesinó a 6 habitantes y 43 familias fueron desplazadas. Ante el escaso contacto con el exterior, los beneficiarios de Prospera desconocían que el programa había desaparecido.

“No nos avisaron nada, nadie dijo nada”, Crecencia Zapoteco, habitante de Quetzalcoatlán, Gro. “No sabemos porque nadie nos cuenta si se acabó este apoyo”, Salomón Tlatempa, habitante de Quetzalcoatlán, Gro.

Salomón, indígena nahua de 60 años de edad, recibía Prospera por 4 de sus hijos, tras dejar de recibir el dinero, no les quedó de otra más que tejer cintillas de palma para mantenerse.

“Ya no hay estudio pues ya no hay apoyo, nos servía para nuestros hijos, pero como ahorita ya no nos dan, a dónde vamos para conseguir el dinero ya no se puede”, Salomón Tlatempa. Habitante de Quetzalcoatlán, Gro.

A 60 kilómetros de Chilpancingo, en la comunidad de Alcozacán en Chilapa de Álvarez, Guadalupe Tolentino asegura que fue beneficiaria del programa Prospera durante ocho años.

En 2015 su esposo y su hijo mayor desaparecieron, su hijo menor concluyó la preparatoria en 2018, unos meses después les retiraron Prospera y dice, no les informaron cómo tramitar una beca por lo que los planes para la universidad se cancelaron y la única opción para su hijo fue trabajar en el campo.

“Yo pido que me apoyen porque no tengo donde recibir consuelo, que me dieran el apoyo para seguir comiendo”, Guadalupe Tolentino, habitante de Alcozacán, Gro.

Con información de Victor Valles-Mata y Julián López

