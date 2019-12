Disfrutan de las nevadas en el norte de México

Visitantes disfrutan las nevadas en los estados del norte de México; los paseantes hicieron muñecos de nieve y admiraron el paisaje.

En el municipio de Miquihuana, debido a la nevada que cayó en este sector de Tamaulipas la gente está disfrutando del maravilloso paisaje blanco.

Un número importante de paseantes pudieron disfrutar de dicho espectáculo en compañía de sus familiares y amigos.

En el lugar se podían observar niños, jóvenes y adultos que se lanzaban bolas de nieve, mientras que otros hacían monos de nieve, o simple y sencillamente se dedicaban a admirar el paisaje.

Por su parte Brisnis acudió a La Joya para disfrutar de la nieve con su familia, ya que señala que son oportunidades que se deben de aprovechar debido a que son pocas las veces que se registra nieve en ese sector de Miquihuana.

“La nieve, el clima, si me gusta mucho, si también con los mismos, si claro que sí que se vengan a divertir un rato”, dijo Brisnis, visitante.

Una recomendación que se le hace a los paseantes es que conduzcan con cuidado, ya que el camino de terracería para llegar a La Joya no se encuentra en muy buenas condiciones y se pueden registrar accidentes como el que se observa en las imágenes, en donde una camioneta se cayó a un barranco, afortunadamente no era de una profundidad considerable, lo cual ayudó a que no resultara ninguna persona lesionada.

En la Sierra de Arteaga, Coahuila, comenzó el deshielo de las zonas afectadas por las intensas nevadas de las ultimas horas.

El sol, prácticamente borró el paisaje blanco en los bosques de Monterreal, Los Oyameles y Mesa de las Tablas.

“Es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver esta maravilla natural. Mis hijos tampoco habían visto la nieve y por eso venimos hasta acá, de hecho estamos ahorita viviendo en Monterrey y por eso nos dimos la oportunidad de venir hasta acá a verla”, dijo Aracely espinoza, visitante de Puebla “Nombre, se emociona uno la verdad, se vuelve uno otra vez niño/como le digo vuelve a ser uno niño, trae uno a la familia y se comparte n una experiencia que se queda ahí el recuerdo, digo puede uno comprar cosas pero este tipo de eventos no tan fácilmente se olvida”, dijo Sergio Pantoja, visitante

Paseantes de diferentes estados del país, asi como de otros municipios de Coahuila, aprovecharon el fin de semana para jugar y disfrutar de la que fue la primera nevada invernal en Arteaga.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el termómetro en esta zona serrana descendió a menos 4 grados la mañana del sábado, y este domingo se mantiene por arriba de los 10 grados.

El municipio de Jiménez también registró una temperatura mínima de menos 4 grados; Múzquiz menos 3.1 y Saltillo menos 1.

El resto del estado se mantuvo en 7 y 15 grados centígrados.

