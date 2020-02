Diseñador tzotzil Alberto López triunfa en Nueva York

Alberto López Gómez, tejedor y diseñador tzotzil, presentó en Nueva York sus textiles creados a mano con la ayuda de una comunidad de tejedoras y artesanos que él consolidó en Aldama, Chiapas, para dar vida a sus diseños y enaltecer el arte del telar de cintura.

Estoy aquí representando a Chiapas, a México, por supuesto, la verdad me siento orgulloso como ser campesino, trabajador, hablante en tzotzil, la verdad me siento contento aquí”, señaló López Gómez.

Los gabanes y huipiles de Alberto López Gómez fueron presentados en el evento American Indian Fashion Through the Feathers que no está vinculado, como se había difundido, al NY Fashion Week o Semana de la Moda de Nueva York. Pero para López Gómez es una nueva plataforma.

Es la primera vez y me siento orgulloso de estar aquí en la semana de la moda participando con nuestros artes también, pero con más directo quiero llegar hasta allá, quiero llegar a lograr hasta donde están las más grandes pasarelas, eventos”, señaló Alberto.

Durante una sesión fotográfica en un muelle de Staten Island, las modelos lucieron los diseños de López Gómez. Cada pieza es una obra de arte y su confección puede tomar meses y años.

Lo trato con mucho amor, con mucho cariño porque cada prenda que nosotros creamos dejamos las historias, dejamos nuestras huellas cada artesano, entonces la verdad me siento contento”, reiteró.

Esta es la primera vez que el diseñador indígena de 31 años sale de México y lo hizo por una invitación que ganó gracias a sus textiles. Antes de Nueva York estuvo en Boston participando en una conferencia en la Universidad de Harvard. El viaje tuvo contratiempos porque la aduana detuvo unos días sus piezas de vestuario, las que después fueron liberadas con ayuda diplomática.

Me preocupé un poco porque las prendas que estaban detenidas es un gran trabajo que lleva y no es mío es también de mis compañeras, se puso muy complicado, pero gracias a Dios se pudo lograrlo”, señaló el diseñador tzotzil.

Alberto, quien anhela pronto aprender inglés, le enorgullece ser indígena, viste siempre de huipil, como una segunda piel. Le emociona hablar de sus orígenes, de su comunidad y dar a conocer la belleza ancestral del telar.

Cuando a uno le apasiona algo que te gusta hacerlo de verdad mi piel se pone chinita cuando me pongo, ay no tiene explicación de lo que siento a los textiles”, concluyó Alberto.

Durante su estancia en Nueva York, Alberto se reúne con los medios de comunicación y también irá a la sede la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tendrá su propio desfile el 7 de febrero en Manhattan. Y lo que queda clarísimo, es que el corazón de Aldama, Chiapas, palpita con la presencia de Alberto y sus textiles, en la Gran Manzana.

Con información de Marisa Céspedes

