Discurso de AMLO en la ONU va a dejar huella: Ebrard

El discurso del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) en la ONU el próximo 9 de noviembre para hablar de corrupción dejará huella y será referente para la política exterior de México, afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa con el presidente de la JUCPO, Ricardo Monreal, luego de reunirse en privado con los coordinadores parlamentarios para detallar los acuerdos logrados en materia de seguridad en la reunión de alto nivel, el canciller Ebrard aseguró que pronto habrá noticias de la invitación que el presidente Lopez Obrador le hizo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden para visitar México.

Ese encuentro se dará ya con un entendimiento en materia económica y de seguridad… Una alianza, precisó.

“En una alianza, si tú tienes información sensible sobre tu contra parte, la tiene que poner sobre la mesa, en una alianza. Si tú pides 30 y tantas extradiciones y se conceden y se procesan y tú contraparte te pide una, la tienes que procesar, ¿o no? esa es una alianza”, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Descartó que la eventual reforma en materia de energía eléctrica implique un riesgo a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En la conferencia preguntaron a Monreal y Ebrard si quieren piso parejo para 2024 en su aspiración a la candidatura presidencial de Morena… El senador dio la palabra al canciller.

“Siempre, claro que sí… yo solamente decliné en el año 2000 cuando Andrés era candidato a jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la Ciudad frente a Acción Nacional en esos años, pero no, no está en mi horizonte ese tema”, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Ambos coincidieron en que por ahora no son tiempos de fijar su posición sobre la contienda presidencial de 2024.

Por otro lado, Ricardo Monreal no descartó una reunión con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, luego de que circularon fotos en redes sociales de Emilio Lozoya departiendo en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores dijo:

“A mí no me toca hacer una evaluación a ese respecto. Desde luego que es muy ‘chocante’ ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción”, precisó.