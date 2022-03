Disculpa pública de Sandra Cuevas debió ser ante las víctimas: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró, el viernes 25 de marzo de 2022, que la disculpa pública ofrecida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumple con los requisitos impuestos.

Lo anterior lo compartió durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, donde detalló que más que disculpa pareció justicia chapucera.

“Yo no considero que esa sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta, hablando frente a medios de comunicación. Considero yo que, como se estableció, no se están cumpliendo las condiciones sobretodo en términos de la justicia y en términos de las víctimas”, declaró la jefa de Gobierno.