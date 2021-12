Gobierno federal ofrece disculpa pública por desaparición de periodista Alfredo Jiménez Mota en Sonora

El 2 de abril del 2005, el periodista Alfredo Jiménez Mota, salió de su domicilio en Empalme, Sonora, para realizar entrevistas sobre el tema del crimen organizado y las cúpulas del poder, esa noche ya no se supo de él.

En ese entonces laboraba para el diario El Imparcial.

La noche de su desaparición, el reportero se había reunido con dos funcionarios, entre ellos, Andrés Montoya García, entonces subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.

A 16 años de su desaparición, este miércoles autoridades del Gobierno federal y familiares del periodista Alfredo Jiménez Mota, firmaron el Acuerdo de Solución Amistosa, que incluyó una disculpa pública por la desaparición del periodista.

La ceremonia se llevó a cabo en el municipio de Empalme, con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; el gobierno de Sonora, así como los padres del periodista.

“Este evento no cancela ni cierra las investigaciones sobre el caso”, reiteró Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

“Vengo, en representación del estado mexicano, a reconocer la responsabilidad del estado mexicano en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y vengo a ofrecer una disculpa pública por qué el estado mexicano no pudo garantizar y proteger la integridad de Alfredo, quien desde el ejercicio de su profesión como periodista contribuyó al fortalecimiento del periodismo de la libertad de expresión y de las libertades en Sonora y nuestro país”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración

La familia de Alfredo Jiménez se dijo satisfecha y aceptó la disculpa además de pedir que se esclarezca el caso.

“Por exigencia de la CNDH, la CIDH, ellos le exigieron al gobierno mexicano que el caso no quedara impune, que se hiciera justicia, porque lo primordial para la CIDH que se hicieran justicia porque lo primordial es que no haya agresiones para los periodistas, los que agredan a los periodistas no queden sin castigo”, refirió Alfredo Jimenez, padre del Reportero Desaparecido.