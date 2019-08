Irreversible, tendencia que da triunfo a Alejandro Moreno en el PRI

El Programa de Resultados Electorales Preliminares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indica que Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano encabezan la tendencia de la votación de la jornada de este domingo entre la militancia priista, para elegir a sus próximos dirigentes nacionales.

Te recomendamos: Alejandro Moreno dice que contienda del PRI tuvo resultado claro, Ivonne Ortega denuncia fraude

Concluida la jornada electoral, la fórmula que va a la delantera dijo que la tendencia es irreversible.

En un hotel de la Ciudad de México y con su compañera de fórmula, Alejandro Moreno hizo un llamado a la unidad y a convertirse en una fuerza opositora que busque el triunfo en los próximos procesos electorales.

Construyamos a partir de ahora una fuerza opositora crítica, clara y muy combativa. Los priistas no quieren divisiones, tampoco los mexicanos. Hoy queremos reconciliación en el país y en el partido fuerte, vigoroso, siempre unido. Vamos a la gran alianza con la sociedad, vamos a la gran alianza con todos los priistas para que el PRI vuelva a ganar las elecciones”.

La fórmula integrada por Lorena Piñón y Daniel Santos reconoció que no le es favorable la tendencia de la votación.

Ivonne Ortega fija postura sobre elección para renovar la dirigencia nacional del PRI (Twitter @IvonneOP)

En la madrugada, la fórmula de Ivonne Ortega y Pepe Alfaro fijó postura a través de redes sociales.

Ivonne Ortega aseguró que en la jornada electoral hubo irregularidades y que cuenta con los elementos para impugnar la elección, pero consultará sobre este tema con los militantes que la apoyaron. Además, dijo que seguirá en el PRI.

No nos vamos, no me iré del PRI. Seguiré y trabajaré dentro del PRI para luchar porque la democracia real llegue al partido y para defender la democracia. A los que piensan que es un punto final, con toda la confianza les digo: este es apenas el comienzo”, señaló Ivonne Ortega, candidata a la presidencia nacional del PRI.