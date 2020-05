Directora de Conacyt afirma que no reducirán becas

María Elena Álvarez-Buylla, directora de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), afirmó este jueves durante la conferencia sobre coronavirus que no reducirán las becas.

“Para el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) es fundamental el desarrollo científico, tecnológico, y la formación de especialistas. No solamente no se va a reducir (el presupuesto) va a haber un aumento en los apoyos para la formación de especialistas”, expresó la directora del Conacyt.

En conferencia sobre Covid-19 en Palacio Nacional, afirmó que siempre se ha privilegiado el mantener y aumentar los apoyos a las becas.

“Estos ahorros justificados en dependencias del gobierno están tomando en cuenta las particularidades de las dependencias que están involucradas en acciones sustantivas para atender la pandemia, pero también en acciones que no deben de afectar como son las de los centros públicos de investigación”, agregó Álvarez-Buylla.

No debe de haber preocupación alguna porque no solamente no se ha mermado la capacidad de financiamiento y de ejecución de proyectos por parte de Conacyt, sino que va en un aumento extraordinario, apuntó.

Referente a los ventiladores médicos que el Conacyt prometió entregar el pasado 15 de mayo, lvarez-Buylla señaló que aunque ya se inició la construcción de estos, la alta demanda de algunas piezas en el mercado han imposibilitado su entrega.

“Hubiera sido posible (la entrega) de no ser por la complejidad en el mercado de abasto de algunas de las partes, si bien una parte importante de los componentes de estos ventiladores son desarrollos nacionales (…), hay algunas partes de las más críticas que han estado bajo una demanda tremenda en todo el mundo”, señaló.

Con información de Notimex.

FM