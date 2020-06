Director de bachillerato en Chapala sufre abuso policiaco en cerco sanitario

Juan Ramón Álvarez, director de la preparatoria regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara, fue agredido por dos policías municipales en un cerco sanitario y afirma que se le retuvo sin motivo aparente y con exceso de la fuerza.

En Jalisco, durante la pandemia, entre el 11 de marzo y el 31 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado recibió 246 quejas, la mayoría por ejercicio indebido de las autoridades en acciones para contener el virus del COVID-19.

A las seis de la tarde del pasado 1 de mayo Juan Ramón Álvarez, director de la Preparatoria Regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara, fue bajado violentamente de su auto y agredido por dos policías municipales, con ayuda de un elemento de tránsito estatal, en un cerco sanitario a la altura del fraccionamiento Chapala Haciendas.

Yo le digo: “¿por qué me vas a detener, no hay ninguna razón para que lo hagas?. Me comienza a jalonear primero de la camisa, posteriormente le pide a su compañero que lo apoye. Me avientan en la parte de atrás de la caja de la camioneta se seguridad pública”, agregó Juan Ramón.