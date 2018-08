Diputados y senadores del PRI serán oposición crítica, advierten

Diputados y senadores electos del PRI aseguraron que en la próxima Legislatura serán una oposición crítica, constructiva, no sumisa y abierta al acuerdo con el nuevo gobierno, pero advirtieron que no permitirán que se vulnere el federalismo con la intervención en los estados.

“Seremos una oposición firme, crítica, vigilante y constructiva […] en nuestro grupo no habrá cerrazón pero tampoco sumisión […] fortaleceremos y defenderemos nuestro federalismo, principio fundamental de nuestro pacto como nación, no permitiremos que se vulnere la soberanía de los estados, apoyaremos la autonomía del municipio libre y no permitiremos autoridades intermedias entre la Federación y los estados y entre los estados y los municipios”, señaló René Juárez Cisneros.

Luego de dos días de trabajos en sus respectivas reuniones plenarias que llevaron a cabo en la sede nacional del PRI, los 45 diputados federales y los 14 senadores electos dieron a conocer la agenda legislativa en materia social, económica, política y de seguridad que impulsarán a partir del uno de septiembre.

“Le daremos un impulso renovado a la agenda anticorrupción para consolidar el sistema nacional que se ha venido construyendo en los últimos años, estamos convencidos de que la corrupción no se erradica solamente con buenas intenciones, se requieren también mejores prácticas e instituciones […] por ello las y los senadores del PRI queremos hacer patente el compromiso de respetar el código de ética del partido, que lo público y lo privado se lleven en congruencia”, apuntó el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Los diputados anunciaron que revisarán el IVA y el Impuesto Sobre la Renta en todo el país para generar inversión y empleo, promoverán nuevas reglas de coordinación fiscal para aumentar los recursos a los estados y buscarán hacer deducible la colegiatura en todos los niveles.

Los senadores se pronunciaron por impulsar reformas para el fortalecimiento del Estado mexicano en materia de seguridad, particularmente de las instituciones locales para prevenir, combatir y castigar las actividades delictivas.

(Con información de Héctor Guerrero)

