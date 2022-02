Diputados se reúnen con alumnos y académicos del CIDE para atender su problemática

Este jueves 3 de febrero de 2022, diputados de todos los partidos políticos se reunieron con trabajadores, maestros y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para escuchar la problemática de este centro universitario.

A su llegada, Jean Mayer, uno de los catedráticos de este centro, dijo:

Ya en la reunión, que fue un diálogo abierto entre académicos y legisladores, Francisco Javier Aparicio denunció la cerrazón de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

El diputado Brasil Alberto Acosta, del PRI, manifestó su solidaridad con la comunidad académica del CIDE y afirmó que en este caso se deben dejar de lado ideologías políticas.

“Fui maestro del CIDE y me consta que se fomenta el espíritu crítico en el CIDE y en la ciencia no puede haber vasos medio llenos o vasos medio vacíos, no es cuestión de enfoques, no hay ciencia neoliberal y ciencia socialista o ciencia religiosa no señor, la ciencia permite llegar a la verdad a través de diferentes caminos, pero al final la verdad está por encima de todo y por lo tanto, lo que se está haciendo hoy es un ataque y por eso, primero felicito a la comunidad estudiantil por su defensa enérgica, de esta autonomía que se merecen. Como miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación voy a llevar el asunto a la comisión para que efectivamente desde ahí se transite la cita que ustedes proponen a la directora del Conacyt”, dijo Brasil Alberto Acosta Peña del PRI, Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación.