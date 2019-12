Diputados buscarán que senadores ganen 105 mil pesos al mes

La Cámara de Diputados anunció este viernes que buscará restituir recorte a salario de senadores y que sigan ganando 105 mil pesos.

“El Presupuesto ya fue aprobado, ya fue remitido al Ejecutivo, estamos explorando distintas posibilidades para ver si se les pudiera devolver a los senadores, ahora, por qué existe la posibilidad, porque se cambió la referencia en la remuneración anual de los senadores, pero no se les alteró su presupuesto total, es decir, si se hace la corrección ellos sí tendrían dinero para mantener los 105 mil pesos netos que quieren ganar, no vale la pena si esto se toma como un agravio por parte del Senado, no vale la pena que enturbiemos la relación con el Senado cuando es tan buena por un tema de pesos y centavos”, explicó el diputado morenista, Mario Delgado.