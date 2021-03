Diputados rechazan petición de AMLO para hacer público el expediente de Cabeza de Vaca

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó la petición del presidente de la República de hacer público el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La FGR solicitó retirarle el fuero para procesarlo penalmente por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

“No es posible, no lo permite la ley, las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo, la ley dice que no y también está dentro de la Ley de Transparencia, está la excepción expresa”, dijo el diputado Pablo Gómez, Morena, presidente de la Sección Instructora

En entrevista el legislador advirtió de una violación a los derechos de las personas cuyos nombres aparecen en la acusación de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la .

“La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es el procedimiento, porque en el expediente obran nombres, datos personales, no solamente del inculpado, sino de muchísimas otras personas, por lo tanto, esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas y nosotros somos custodios de eso”, agregó.