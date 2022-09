Diputados prohíben discriminación laboral de personas mayores

La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para erradicar la discriminación laboral de personas mayores y para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

Se avalaron reformas para establecer en el artículo 123 de la Constitución en materia de igualdad y no discriminación laboral y de las personas mayores.

Según cifras citadas en tribuna de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral, 90 por ciento de estas ofertas excluyen a personas mayores de 35 años.

Es decir, solo un 10 por ciento de las plazas está disponible para personas entre los 35 a los 50 años de edad.

“En México 38.4 por ciento de la población habita en viviendas no adecuadas, 9 millones de viviendas en este país son inadecuadas, 48 millones de personas viven en hacinamiento, 14 millones de viviendas tienen rezago asociado con el nivel de ingresos, 8 de cada 10 viviendas se construyeron en polígonos que no debieron haberse construido y que fueron permitidas por las autoridades, y 30 millones de personas viven en estado de irregularidad: tienen piso de tierra, no tienen energía eléctrica, no tienen agua entubada, no disponen de drenaje y no disponen de servicios sanitarios”, indicó Lilia Aguilar, diputada del PT.