Diputados del PAN, PRI y PRD, advierten no retirarán 358 reservas de Miscelánea Fiscal

Al continuar este martes la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal 2022, el bloque opositor “Va por México”, que integra PAN, PRI y PRD, advirtió que no retirará ninguna de las 358 reservas que presentó.

“Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos, no dar el paso atrás en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas, de una vez les digo, no se va a bajar ninguna reserva, no vamos a buscar esa entrecomillada economía del tiempo que favorece una votación fast track”, dijo el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Insisten que es terrorismo fiscal inscribir a jóvenes

Al tiempo que iniciaba la sesión en el Pleno, el bloque opositor ofreció una conferencia para insistir en que es terrorismo fiscal inscribir a jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes.

“Vamos a dar toda nuestra alma en el debate para impedir que haya actitudes de terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años, es un extremo, es un exceso”, precisó el diputado Jorge Romero, coordinador del PAN.

“Esta miscelánea lo único que busca es obtener más recursos literalmente de donde sea, de donde se pueda, para seguir pagando programas asistencialistas”, dijo el diputado Luis E. Cházaro, coordinador del PRD.

Habrá cambios al dictamen de la miscelánea fiscal

Morena anunció que habrá cambios al dictamen de la miscelánea fiscal, propuestos por su partido y sus aliados del Verde y el Partido del Trabajo.

“Seguramente vamos a atender tres o cuatro reservas, son del Partido Verde del Partido del Trabajo y de Morena… ¿Reservas de la oposición?… Ellos no presentan reservas, lo que quieren es eliminar todo el dictamen, porque ellos quieren que regresemos a los esquemas del pasado, que nuevamente haya beneficios para los grandes contribuyentes, que no tomemos en cuenta algún régimen simplificado… la oposición tiene un modelo diferente, es así de sencillo”, destacaron los diputados Ignacio Mier, coordinador de Morena y el diputado Carlos Puente, coordinador del PVEM.

“Las y los mexicanos tenemos la obligación de votar, pero si no votan no hay sanción, como en otros países, así va a ser, exactamente igual para los jóvenes que tienen la obligación de darse de alta, pero no existirá una sanción en lo específico en caso de no realizarse”, explicó el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Entre los siete grupos parlamentarios registraron un total de 511 reservas y se inscribieron 135 diputados para la discusión en lo particular.

Con información de Héctor Guerrero

HVI