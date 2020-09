Diputados de Morena no presentarán solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes

En el último día del plazo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acordó no presentar la solicitud de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México y sí acompañar la iniciativa del Ejecutivo Federal.

Lo anterior lo compartió Mario Delgado, coordinador de Morena, durante conferencia de prensa

“Hemos decidido que vamos a acompañar la propuesta del presidente de la República, es decir, el grupo parlamentario de Morena no va a presentar la solicitud de consulta porque vamos a apoyar la del presidente”, declaró el diputado Mario Delgado.

En conferencia de prensa, el diputado Mario Delgado explicó que su grupo parlamentario decidió no utilizar su facultad de solicitar, con el 33% de los legisladores, la petición para realizar la consulta popular, y sí respaldar las firmas de los ciudadanos y la propuesta enviada por el Presidente de la República al Senado.

En la solicitud de Consulta de #JuicioAExpresidentes esperamos que la Corte resuelva en favor de la ciudadanía. Las y los diputad@s no presentaremos solicitud de Consulta, apoyaremos la iniciativa ciudadana encabezada por Omar García y Ariadna Bahena y la del Presidente. pic.twitter.com/gg2zYlwfJE

Entrevistado por separado, el líder de los diputados del PRI, René Juárez, dijo que su bancada defenderá el respeto a la legalidad.

“Nosotros vamos a defender el respeto a la ley, a la legalidad, eso es lo que vamos a defender. Nosotros no estamos a favor de linchamientos mediáticos de nadie, eso no podemos nosotros aprobarlo, nosotros queremos que se cumpla la ley y no es para un expresidente, es para todos los ciudadanos”, aseveró.