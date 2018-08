Diputados de Morena acuden a registro en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, este lunes, comenzó el registro de legisladores federales que entrarán en funciones el primero de septiembre.

Los primeros en recibir su gafete fueron los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La primera en quedar registrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue Teresa Burelo Cortázar, de Tabasco, el estado del presidente electo.

Los legisladores de Morena llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro de las más diversas formas como Javier Hidalgo, quien arribó en bicicleta.

El legislador Samuel Herrera llegó al recinto Legislativo en transporte público.

Vengo en Metro, vengo con mi familia, me bajé en el metro anterior. Lo que pasa es que me equivoqué, me bajé en el metro Fray Servando de Mier y me vine caminando. Vamos a ser austeros y vamos a servir a la sociedad”, detalló Samuel Herrera, diputado de Morena.