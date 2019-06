Diputados de Morena, enfrentados por acuerdo migratorio con EU

Diputados de Morena se enfrentaron por el acuerdo que comprometió México con Estados Unidos para controlar la migración de aquel país.

Ocurrió en la sesión de la Comisión Permanente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recriminó la intención de Estados Unidos para que México se convierta en Tercer País Seguro si en 45 días no disminuye la migración ilegal a aquel país.

Ante la situación que enfrenta hoy nuestro país, el diputado de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para regular el derecho a la migración, el asilo y el refugio.

El dip. @PMunozLedo, de @DiputadosMorena, informó que presentará una reforma constitucional que fortalezca las medidas en materia de migración para evitar la pérdida de nuestra soberanía y dar libertad para transitar sobre el territorio nacional. https://t.co/0ZykndtONd — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 12 de junio de 2019

“Estoy proponiendo una reforma constitucional oportuna que fortalezca las medidas mexicanas en materia de migración, que es para mí el problema más grave que hoy confrontamos. La pérdida de nuestra soberanía y libertad para transitar sobre el territorio, nos quieren convertir en un país enjaulado. Si se llega a aprobar la condición de tercer país, seguro, esto significa que los que entran aquí ya no pueden salir, es la parálisis del movimiento de las personas”, apuntó Porfirio Muñoz Ledo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, también de la bancada de Morena, cuestionó que se mezclen los temas migratorios con los económicos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Mezclarlos como también lo hace nuestro Presidente de la Cámara de Diputados, con el tema migratorio, no es correcto. Los asuntos migratorios se van a ver en otro canal, y los asuntos comerciales en otro canal […] la migración de México a Estados Unidos está parada, ya no hay mexicanas, mexicanos que vayan a Estados Unidos. Los que quieren ir a Estados Unidos son de otras nacionalidades, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Cuba, de Haití, de otras nacionalidades. No es responsabilidad de México lo que ocurra en otras latitudes”, señaló Padierna.

El diputado Muñoz Ledo le reviró que estaba equivocada, porque “dice usted que ya nadie quiere ir a los Estados Unidos. Yo sí quiero echar un viajecito, y creo que todos los que estamos aquí. Eso es falso […] El pase de Centroamérica a México, que es del Triángulo Sur, comprendido en El Salvador, está totalmente detenido desde el día de ayer, ayer salieron las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro, así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es y se lo pruebo, llegaron anoche. Por favor, sé lo que estoy diciendo. Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano en este momento en Chiapas, infórmese, por favor”.

La iniciativa del diputado Muñoz Ledo fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.

(Con información de Claudia Flores)