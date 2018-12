Llega a diputados iniciativa de Reforma Educativa de AMLO

El Pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa presidencial que cancela la Reforma Educativa y la turnó a comisiones para su estudio.

“Túrnese a las Comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales para dictamen”, determinó la vicepresidente de la Mesa Directiva, Dolores Padierna.

Los partidos de oposición criticaron la eliminación de la autonomía universitaria en la iniciativa, realizada por un error.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, lo calificó de “error inadmisible que finalmente tuvieron que reconocer y no es un error menor, atentar contra la autonomía universitaria es un asunto muy grave y no se corrige con una fe de erratas, sí les pedimos que no fuera mediante fe de erratas, que se corrigiera en comisiones”.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reiteró su rechazo a la derogación de la Reforma Educativa con esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cynthia López, secretaria de la Comisión de Educación, consideró que Esteban Moctezuma “empezó con el pie izquierdo […], no puede ser, es vergonzoso que como secretario de Educación no se haya puesto, que no leyó ni siquiera la iniciativa, no puede decir que se le fue al teclear una palabra tan importante como la autonomía, pero como no conocen el tema educativo, como no tienen los conocimientos, es una muestra de que ni ellos mismos hicieron esa iniciativa”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) avaló la cancelación de la Reforma Educativa, pero se pronunció por mantener la profesionalización de los maestros, sin que ésta sea punitiva.

“No vamos contra la reforma, vamos a derogarla, nosotros estamos de acuerdo en que se derogue […] sin embargo, dejando el anexo o apartado donde se pueda seguir profesionalizando a los profesores y maestros de todo México, sin lucrar con ellos y sin llegar a quitarle sus promociones o condicionarlos a subir el salario o bajárselos”, señaló el coordinador de la bancada del PRD, Ricardo Gallardo.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que la discusión de esta iniciativa se realizará en el segundo periodo ordinario de sesiones, a partir de febrero, debido al análisis que iniciarán los diputados en la segunda quincena de diciembre sobre el Presupuesto de Egresos.

(Con información de Héctor Guerrero)

tfo