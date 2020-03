Diputados eliminan outsourcing; basifican a 462 empleados de limpieza

La Cámara de Diputados, por medio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dio la bienvenida a 462 trabajadores de limpieza que laboran en el recinto y que estaban contratados con el régimen de outsourcing. Este lunes recibieron su basificación.

Te recomendamos: Gobierno de Peña Nieto dejó crecer outsourcing ilegal: STPS

El presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado Carrillo, aseguró que el acto recupera la dignidad de la Cámara de Diputados y se logró con el acuerdo de Morena, PAN, PRI, PT, Encuentro Social, MC, PVEM y PRD.

Sandra es trabajadora de limpieza en la Cámara de Diputados.

Labora en el turno vespertino, porque por la mañana hace el aseo en diversas casas.

Desde hace 9 años trabajó con empresas que prestaban el servicio a través de esquemas de subcontratación o outsourcing.

“Las empresas nos contrataban con un sueldo muy bajo y nos iban cambiando de razón social, nada más con el motivo de no darnos vacaciones, nos daban el aguinaldo que ellos querían, nos descontaban inclusive cuando teníamos incapacidades, nos descontaban, este último año a mí la empresa que estuvo me descontó casi más de la mitad de mi sueldo por incapacidad de 7 días que tuve”, refirió Sandra Luz Montiel Aguilera, trabajadora de limpieza Cámara de Diputados.

Como Sandra, Diego García Guizar también forma parte del ejército de limpieza en San Lázaro. Tiene asignados los baños de segundo piso del edificio H, desde hace tres años, cuando estudiaba el bachillerato y le detectaron esclerosis múltiple.

“Estaba estudiando para electrónica, pero ahí me agarró la enfermedad, de repente no vi bien, de repente vi doble, de repente dije: ah, caray, qué me pasa y yo me fui así luego, luego a buscar trabajo, y de ahí empezó una travesía, esclerosis múltiple”, señaló Diego García Guizar, trabajador de limpieza Cámara de Diputados.

Sandra y Diego son parte de los 462 empleados que fueron basificados por la Cámara de Diputados.

“Saben por qué se puede hacer esto hoy, Porque desde el primer día empezamos con la austeridad, recortando todos los excesos y privilegios que tenían los diputados: seguro de gastos médicos, vales, seguros de (…) de todo tenían aquí, hasta coches les daban”, refirió Mario Delgado, presidente Junta de Coordinación Política.

De ganar 4 mil 200 pesos al mes, los trabadores de limpieza obtendrán más del doble, 9 mil 526 pesos netos, más prestaciones como vales de despensa, ayuda para transporte, capacitación laboral, vacaciones, aguinaldo y seguridad social.

“Yo tenía así toda mi fe en Jesús y le pedí de rodillas, en mi cuarto, le dije, señor por favor, yo quiero hacerme viejo aquí en Cámara de Diputados, porque si me dan la oportunidad yo no pienso quedar mal”, dijo Diego García Guizar, trabajador de limpieza Cámara de Diputados.

“Y vamos a tener días económicos y vamos a tener otras prestaciones porque nos van a dar vales que no teníamos, un sueldo base más bueno y nos van a apuntar en el ISSSTE”, añadió Sandra Luz Montiel Aguilera, Trabajadora de limpieza Cámara de Diputados.

Con información de Héctor Guerrero y Notimex

Rar