Diputados desechan solicitud de desafuero contra fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara

Con el voto de la mayoría de Morena y sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo, la Cámara de Diputados desechó por improcedente la solicitud para retirarle el fuero constitucional al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado por la fiscalía General de la República del delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Los partidos de la mayoría argumentaron que dicho funcionario no goza de esta inmunidad procesal, de acuerdo con el dictamen de la Sección Instructora heredado de la pasada Legislatura.

“La función que estamos ejerciendo hoy no es una función de una naturaleza legislativa, es una función de naturaleza jurisdiccional y lo que determinó la comisión, la Sección Instructora, es que la persona -objeto de la imputación- no está en el Catálogo del artículo 111 constitucional y, por lo tanto, no es sujeto de este procedimiento, y esa resolución también se sustenta muy importante”, dijo el diputado, Sergio Gutiérrez, de Morena y presidenta de la mesa directiva.

El 15 de diciembre de 2020 el Ministerio Público Federal presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del fiscal de Morelos, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, por considerar que no cumplió con los requisitos para ser fiscal, como los exámenes de control y confianza para su ingreso al cargo, y realizar nombramientos de fiscales que tampoco contaban con estas pruebas.

En su respuesta a la Sección Instructora, el fiscal Uriel Carmona, quien asumió el cargo el 15 de febrero de 2018 por un periodo de nueve años, acusó su caso como un asunto político proveniente del actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de esta resolución de la Sección Instructora, tras argumentar que sí tiene fuero y que con ella habría una violación a un amparo otorgado por un juzgado federal.

El acuerdo de la Sección Instructora que determina que el fiscal de Morelos no cuenta con fuero, fue aprobado por 274 votos a favor de Morena, PT y Verde, contra 108 votos del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano… El PAN no votó.

Presente en el Palacio Legislativo para conocer la resolución de los diputados, el fiscal de Morelos se dijo inocente.

“Esto es producto de un tema enteramente político… no tengo ningún miedo a ser detenido porque yo soy una persona inocente… yo no soy adversario del gobernador de Morelos, sí sé que él ha impulsado este tema en el plano de lo político, pero quiero dejar en claro que no somos enemigos en el estado de Morelos, yo no pertenezco a ningún ex gobernador”, aseguró Uriel Carmona, fiscal general de Morelos.