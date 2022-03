Diputados debaten resolución y carta de respuesta de AMLO al Parlamento Europeo

La resolución del Parlamento Europeo que pide al gobierno mexicano garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y la carta de respuesta del presidente López Obrador, fue debate en la Cámara de Diputados.

“Los señalamientos recientes del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país pueden resultar incómodos, pero no inválidos, más que rechazarlos con adjetivos ajenos al sentido común diplomático y político, convendría tomar nota de ellos y actuar en consecuencia, cabe recordar que el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos, no a los Gobiernos, tampoco a las empresas, está integrado por 705 miembros”, apuntó la diputada Blanca Alcalá, del PRI.

Con carteles que contenían las leyendas, como “El respeto al derecho ajeno es la paz” y “No somos colonia somos un país libre y soberano”, Morena defendió la respuesta del Ejecutivo federal a los eurodiputados, a quienes llamó borregos por sumarse a una estrategia contra su gobierno.

No se me vayan a pegar los malos espíritus: Polevnsky

“Primero voy a empezar por sanitizar este espacio porque tanta ignorancia que he escuchado, tanta manipulación y tanta perversidad me espantan, no se me vayan a pegar los malos espíritus que tienen en ese lado; primero quiero decir que todos los estamos aquí y muchos de los que están en el país, la inmensa mayoría, estamos muy orgullosos de tener al mejor presidente de México”, destacó Yeidckol Polevnsky, diputada de Morena.