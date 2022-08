Diputados de oposición rechazan decreto anunciado por AMLO para que GN dependa de Sedena

Diputados de oposición rechazaron el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Yo no creo que sea lo mejor un decreto para sostener una institución, pero eso fue lo que se expresó, ahora, mi opinión personal es que deberíamos tener un gran debate sobre la seguridad nacional, ver qué falló en la reforma anterior, si algo falló, y entonces ponderar la necesidad de un cambio de cualquier tipo y que esto, el caso de nosotros, insisto, para que no se tome por otro lado, nosotros tenemos un mandato de moratoria en este momento”, indicó el diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.

Incluso consideraron que sería inconstitucional un decreto que busque modificar el origen de la Guardia Nacional.

“Pues me preocupa muchísimo, me alarma, la palabra correcta es: me alarma la actitud del presidente que pretende violentar el principio de autonomía de Poderes, es inconstitucional, toda vez que la Constitución Mexicana dice que la Guardia Nacional es una Guardia de carácter civil, no puede él enviarla al Ejército vía un decreto, es violatorio de toda norma, pero también de toda forma jurídica y legislativa, ya había dicho que lo enviaría a la Cámara, ahora que ve que cuando le faltan argumentos, la oposición no lo acompañamos”, refirió el diputado Luis Espinoza Cházaro, Coordinador de la bancada del PRD.

“Lo que estamos viendo hoy es finalmente la intentona de concretar la militarización de la Guardia Nacional por la vía de un decreto, lo cual representa una ruptura con el orden constitucional y por supuesto una violación a nuestra división de Poderes, un decreto no puede estar encima de nuestra Carta Magna, la Constitución establece muy claramente que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, por un lado, y en segundo lugar que deberá estar adscrita a la Secretaría de Seguridad”, señaló Mario Riestra, diputado del PAN.