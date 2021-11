Diputados de oposición amagan con no aprobar la reforma eléctrica

Dirigentes de la alianza legislativa “Va por México”, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, aseguraron que el mismo trato que reciben en la discusión del Presupuesto de Egresos darán a las reformas constitucionales del Ejecutivo federal, como la reforma eléctrica.

“Somos buenos entendedores, entendemos que si no hay diálogo no hay negociación, no hay convencimiento en esta reforma, en este Presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento ni tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, advirtió el diputado Luis Espinoza Cházaro, Coordinador PRD