Diputados de Morena se reúnen con AMLO por la nueva Reforma Electoral

Varios diputados de Morena y partidos aliados se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la nueva Reforma Electoral que presentará el jefe del ejecutivo

El coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le dijo que el grupo parlamentario haría suya la iniciativa que presentó hoy en materia electoral.

En el salón Tesorería, el presidente les habló sobre la negativa de la oposición para avalar la reforma constitucional en materia eléctrica.

“Sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica, sabíamos eso, pero nos protegimos ante la traición, nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria. Ellos pensaron, no aprobamos la reforma constitucional, no van a tener la mayoría, y ya ganamos, ¿no?, pues fue un triunfo pírrico porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la Ley Eléctrica y logramos, en esencia, lo que buscábamos”, agregó el presidente.

López Obrador agradeció a los diputados por su apoyo legislativo y explicó que se ha comenzado con el fortalecimiento del sistema de salud en México.

Reveló que durante la discusión de la reforma a la Ley Minera, con la que se nacionalizó el litio, el PRI había decidido votar a favor y luego se arrepintió.

“Voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio. Llegó un legislador, esto me lo platicaste. pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega; me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo vamos a ir por favor, y cambió de parecer el diputado Moreira. Imagínense, en el supuesto de que hubiesen ellos votado por el litio, pues no tendrán de qué preocuparse ahora que se llama traidores, pero si no votaron por el litio, o la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha”, concluyó Andrés Manuel López Obrador.