Diputados de Morena se ‘acuartelan’ en hotel previo a discusión de iniciativa militar del PRI sobre GN

Legisladores de Morena partieron esta tarde de la Cámara de Diputados hacia dos hoteles ubicados en Viaducto, para concentrarse de manera previa a la sesión del miércoles, en la que se debatirá la reforma que busca ampliar a 10 años la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de la Guardia Nacional.

Al término de la sesión, los legisladores se dirigieron al helipuerto del Palacio Legislativo, con maleta en mano, para abordar los autobuses que los llevarían a los hoteles para la concentración.

Después de pasar la noche, saldrán por la mañana de regreso a la Cámara de Diputados para participar en la sesión, citada a las 9:00 horas, a fin de discutir la propuesta priista para extender hasta 2029, y no en 2024 como actualmente establece el decreto, las labores de seguridad pública del Ejército y la Marina bajo las órdenes presidenciales.

Y es que en la sesión de este martes se dio trámite al dictamen aprobado en comisiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, dijo que su partido esperará a que concluya la votación en este órgano legislativo y después en el Senado para definir la postura final de la alianza con el PRI y el PRD.

“Vamos a hacer las cosas de una manera que podamos buscar, por todos los medios, sostener la alianza, pero por otra, no podemos dejar de señalar dos cosas: primero, la misma situación que se presentó por falta de conocimiento nuestra de esta iniciativa, por falta de conocimiento, porque no nos informaron, y lo segundo, porque eso ya era un acuerdo, que no íbamos a tocar nada que pudiera tender a la militarización del país”, destacó Santiago Creel, diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva.