Diputados de Morena revientan sesión del Congreso de la CDMX; aseguran que había amenaza a la seguridad del recinto

Este jueves, 17 de marzo de 2022, diputados de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México reventaron la sesión solemne para entregar la “Medalla al Mérito Hermila Galindo”, y con ello se canceló también la sesión ordinaria.

Te recomendamos: Vinculan a proceso a Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc

Diputados de oposición aseguraron que, para que no hubiera el quórum necesario, los diputados de Morena hicieron que se borraran las asistencias de quienes ya habían pasado lista, para lo que se reinició el sistema de toma de asistencias, situación sin precedente en el Congreso local.

“Como pueden ver atrás de nosotros están las curules del grupo parlamentario mayoritario de Morena, donde hoy han abandonado el Congreso, hoy decidieron no venir a sesionar, donde es un momento sin precedentes, donde un grupo mayoritario rehúye al debate, rehúye a su responsabilidad de legislar, están violando la Ley Federal de Revocación del Mandato, están violando la veda electoral, porque existe una veda electoral. Algunos diputados de Morena ya habían tomado asistencia y en donde se reseteó, tal cual, se borró la asistencia en el Congreso de la Ciudad, para que no aparecieran y rompieran el quorum en el Congreso”, indicó el diputado Christian Von Roerich, coordinador de la bancada del PAN.

“Lo que nosotros estamos solicitando y exigiendo a las compañeras y compañeros de Morena, es que expliquen su ausencia, señalar nuestra extrañeza de que Morena no está en este momento y que ellos tienen que explicar, de cara a la gente, qué cosa más importante tuvieron que hacer para no estar aquí. Ellos son los que tienen que explicar con claridad, de frente a la gente, por qué se ausentaron, qué es más importante, cuál es el motivo político, cuál es el motivo jurídico, cuál es el motivo ideológico de qué no están aquí, sentados en sus curules, debatiendo como lo tenían que estar haciendo en estos momentos”, refirió Jorge Gaviño, diputado el grupo parlamentario del PRD.